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Bareily News: अलग-अलग हादसों में नौ कांवड़िए जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भमोरा में बरेली-बदायूं रोड पर डाक कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों की बाइकों की भिड़ंत और गिरने से नौ कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस ने सभी का उपचार कराया। विभिन्न घटनाओं में कांवड़ियों को पैर, कंधे, और अन्य हिस्सों में चोटें आईं। यह घटनाएँ सोमवार को शिव मंदिरों में जल अभिषेक से पहले हुईं।

Bareily News: अलग-अलग हादसों में नौ कांवड़िए जख्मी

Bareily News: भमोरा। बरेली-बदायूं रोड पर डाक कांवड़ लेने जा रहे और लेकर आ रहे कांवड़ियों की बाइकों के भिड़ने तथा गिरने की अलग-अलग घटनाओं में नौ कांवड़िए घायल हो गए। इनका पुलिस ने उपचार कराया। सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने जा रहे डाक कांवड़िए रविवार की रात कछला की ओर तेज गति से बाइक से जा रहे थे। इस दौरान वे गिरकर जख्मी हो गए। इसमें थाना फतेहगंज पूर्वी के सिंधवा निगोही निवासी अर्जुन अपने छोटे भाई सर्जुन के साथ कछला घाट पर जल लेने जा रहे थे। तभी उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकराकर गिर गई। इसमें अर्जुन को घुटने, सर्जुन को कंधे, माथे और सीने में चोटें आई हैं।दूसरी

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घटना में शांति बिहार थाना सुभाषनगर निवासी अनुज अपने साथी अंकित के साथ कछला जा रहे थे। उनकी बाइक में किसी दूसरी बाइक की टक्कर लग गई। इसमें अनुज के दाएं पैर, अंकित को हाथ में चोट आई। तीसरी घटना में थाना फरीदपुर के ढंढरुआ निवासी सुमित गिरि की बाइक गिरने से उसे पैर में चोट लगी। थाना सुभाष नगर के मोहल्ला गणेश नगर निवासी विक्की ने बताया कि वह अपनी बाइक से पत्नी ज्योति और दो मासूम बच्चों के साथ कछला से डाक कांवड़ लेकर आया था। दोपहर में उसकी बाइक नकटपुर मोड़ के पास दूसरी बाइक टकरा गई। इसमें उसकी पत्नी तथा दोनों बच्चों के साथ उसे भी चोटें आईं हैं

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