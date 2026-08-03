Bareily News: पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को पकड़ा
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। मानसिक रूप से बीमार किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले मुख्य आरोपी जरी कारीगर जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके साथी की तल
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। मानसिक रूप से बीमार किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले मुख्य आरोपी जरी कारीगर जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके साथी की तलाश में दबिश दे रही है। फरीदपुर में किशोरी अपनी भाभी के साथ रहती है। उसके परिवार के अन्य लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। बीते एक माह से किशोरी फरीदपुर में ही जफर के घर काम करने जाती थी। हेल्पर के काम के लिए जफर उसे 50 रुपये मजदूरी देता था।आरोप है कि गुरुवार को किशोरी की भाभी पड़ोसी के घर गई थी, तभी मोहल्ले में रहने वाला जफर उसके घर में घुस आया।
आरोप है कि जफर ने उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान जफर का एक नाबालिग साथी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने भी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। रविवार को पुलिस ने जफर को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में जफर ने स्वीकार किया था कि अपने साथी के साथ किशोरी से दुष्कर्म करने की साजिश रची थी। कई बार उसे हवस का शिकार बनाया था। दोनों किशोरी को 100 या 50 रुपये दे देते थे। अचानक एक दिन उसकी भाभी ने देख लिया। इसके बाद, उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।