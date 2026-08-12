Bareily News: आवारा कुत्तों के लिए बनेगा नया शेल्टर होम, नंदोसी में जमीन चिह्नित

Bareily News: बरेली। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और लगातार सामने आ रही लोगों के घायल होने की घटनाओं के बीच नगर निगम ने नया शेल्टर होम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीगंज के नंदोसी गांव में करीब 6 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की गई है। कान्हा उपवन की तर्ज पर बनने वाले इस शेल्टर होम का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि शहर के अलग-अलग वार्डों में आवारा कुत्तों की संख्या और उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोगों के कुत्तों के हमले में घायल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वर्तमान में नगर निगम के पास कान्हा उपवन में कुत्तों के लिए एक सेंटर है। यहां कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण किया जाता है और इसके बाद उन्हें दोबारा उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। इससे आवारा कुत्तों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। उनका मानना है कि नए शेल्टर होम में कुत्तों को रखने की स्थायी व्यवस्था होने से इस समस्या पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। नंदोसी गांव में प्रस्तावित शेल्टर होम में करीब एक हजार कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। यहां पकड़े गए आवारा कुत्तों की देखभाल के साथ उनके इलाज और टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सड़क हादसों में घायल होने वाले बेसहारा कुत्तों को भी यहीं लाकर उपचार दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी चिकित्सा और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी.