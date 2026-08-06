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Bareily News: पीलीभीत में बनेंगे नए दो नए पुल, 17.02 करोड़ रुपए मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: पीलीभीत में बनेंगे नए दो नए पुल, 17.02 करोड़ रुपए मंजूर पीलीभीत में बनेंगे नए दो नए पुल, 17.02 करोड़ रुपए मंजूर

Bareily News: पीलीभीत में बनेंगे नए दो नए पुल, 17.02 करोड़ रुपए मंजूर

Bareily News: बरेली मंडल के पीलीभीत में लोगों की आवाजाही आसान करने के लिए दो नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही शाहजहांपुर एक पुल बनाया जाएगा। इनमें पीलीभीत के दोनों पुलों की कुल स्वीकृत लागत करीब 2.21 करोड़ रुपये है। विशेष सचिव शेषनाथ की ओर से 3 अगस्त 2026 को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को जारी आदेश में धनराशि की मंजूरी दी गई है। चारों परियोजनाओं में दो पीलीभीत और एक-एक शाहजहांपुर व लखनऊ की हैं। पीलीभीत शहर के अलीगंज-इस्लाम मार्ग पर पुल

पुल निर्माण की दिशा में योजना

पीलीभीत के अलीगंज शहर से इस्लाम मार्ग पर किमी-14 में नहर सेतु का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना की स्वीकृत करीब 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार रुपये है। इस काम के लिए अब तक 32.43 लाख रुपये आवंटित हो चुके हैं, जबकि 54.18 लाख रुपये की धनराशि शेष थी। अब शासन ने 45.52 लाख रुपये और मंजूर किए हैं।

आसाम मार्ग पर पुल का निर्माण

पीलीभीत में आसाम मार्ग के किमी-3 पर पुल

पीलीभीत-मझोला-कठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग से आसाम मार्ग के किमी-3 पर स्थित स्पैन वाले पुल के स्थान पर आरसीसी पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इसकी स्वीकृत 1 करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये है। पहले 172.07 लाख रुपये का आवंटन दर्शाया गया है और अवशेष 18 लाख रुपये के सापेक्ष शासन ने 18 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है।

नियंत्रण और गुणवत्ता समीक्षा

शासन ने साफ किया है कि धनराशि का इस्तेमाल केवल संबंधित पुल परियोजना पर ही किया जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित समीक्षा होगी। काम की वास्तविक प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ मौके की तस्वीरें भी शासन को उपलब्ध करानी होंगी।

प्रायः पूछे जाने वाले सवाल

पीलीभीत में कितने नए पुल बनाए जा रहे हैं?
पीलीभीत में दो नए पुल बनाए जा रहे हैं।
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