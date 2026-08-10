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Bareily News: दर्शेल सूटेरी बने माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज के विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में आयोजित न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता-2026 में दर्शेल सूटेरी ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। पूरे दिन चले मुकाबलों में अन्य विजेता अथर्व सक्सेना और जीशान अली रहे। स्कूल श्रेणी में सीक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला। महापौर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

Bareily News: दर्शेल सूटेरी बने माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज के विजेता

Bareily News: बरेली। आईएमए के सहयोग से आयोजित न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता-2026 में दर्शेल सूटेरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया। आईएमए परिसर में रविवार को हुई प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूरे दिन चले मुकाबलों में दर्शेल सूटेरी प्रथम, अथर्व सक्सेना द्वितीय और जीशान अली तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। स्कूल श्रेणी में सीक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। डीपीएस दूसरे और जीआरएम नैनिताल रोड, बरेली तीसरे स्थान पर रहा।प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 11 बजे महापौर डॉ. उमेश गौतम ने किया।

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इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल और न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स के निदेशक डॉ. शशांक मिश्रा समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। शाम सात बजे पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया।

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