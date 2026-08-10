Bareily News: दर्शेल सूटेरी बने माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज के विजेता
Bareily News: बरेली में आयोजित न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता-2026 में दर्शेल सूटेरी ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। पूरे दिन चले मुकाबलों में अन्य विजेता अथर्व सक्सेना और जीशान अली रहे। स्कूल श्रेणी में सीक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला। महापौर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
Bareily News: बरेली। आईएमए के सहयोग से आयोजित न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता-2026 में दर्शेल सूटेरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया। आईएमए परिसर में रविवार को हुई प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूरे दिन चले मुकाबलों में दर्शेल सूटेरी प्रथम, अथर्व सक्सेना द्वितीय और जीशान अली तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। स्कूल श्रेणी में सीक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। डीपीएस दूसरे और जीआरएम नैनिताल रोड, बरेली तीसरे स्थान पर रहा।प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 11 बजे महापौर डॉ. उमेश गौतम ने किया।
इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल और न्यूरोकिड्स माइंड मास्टर्स के निदेशक डॉ. शशांक मिश्रा समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। शाम सात बजे पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।