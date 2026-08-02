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Bareily News: घायल नंदी को इलाज को गौशाला भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: ग्राम रामनगला में आंवला - भमोरा रोड पर एक नंदी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। रामचंद्र ने इस मामले की जानकारी विश्व हिंदू महासंघ को दी, जिसके कार्यकर्ता अनंत गुप्ता ने प्रशासन और अपनी टीम की सहायता से घायल नंदी को बिलौरी गौशाला में इलाज के लिए पहुंचाया।

Bareily News: घायल नंदी को इलाज को गौशाला भेजा

Bareily News: सेंधा। ग्राम रामनगला के रामचंद्र ने बताया कि उनके यहां आंवला - भमोरा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नंदी घायल हो गया। उन्होंने विश्व हिंदू महासंघ को जानकारी दी, कार्यकर्ता अनंत गुप्ता अपनी टीम को लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन और टीम की मदद से घायल नंदी को इलाज के लिए तुरंत बिलौरी गौशाला पहुंचवाया।

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