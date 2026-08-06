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Bareily News: पुष्पवर्षा के बीच 25 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शेरगढ़ संवाददाता। नगर पंचायत के मोहल्ला डूंगरपुर से महंत व सभासद वेदराम राठौर के नेतृत्व में 25 शिवभक्त कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने के लिए हरिद्व

Bareily News: पुष्पवर्षा के बीच 25 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार रवाना

Bareily News: शेरगढ़ संवाददाता।नगर पंचायत के मोहल्ला डूंगरपुर से महंत व सभासद वेदराम राठौर के नेतृत्व में 25 कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने हरिद्वार रवाना हुआ। प्रस्थान से पूर्व कस्बा स्थित शिव मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल के बीच कांवड़ियों का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत पटेल ने पुष्प वर्षा से स्वागत कर रवाना किया। इस दौरान शिवभक्तों ने ‘बोल बम’और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान उपमहंत देवीदास, नगर पंचायत चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य, गुड्डू पुजारी, अमित उपाध्याय, राघवेन्द्र पाठक, मदन लाल मौर्य, प्रेमशंकर मौर्य, सनी मौर्य ओमप्रकाश गुप्ता, सत्यपाल मौर्य, निर्दोष, अरुण, अर्जुन राठौर,कृष्णपाल मौर्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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