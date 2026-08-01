Bareily News: रिटायर्ड एसीएमओ के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 12 लाख
Bareily News: साइबर ठगों ने रिटायर्ड एसीएमओ के बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपये उड़ा दिए। डॉक्टर का कहना है कि जिस मोबाइल नंबर से बैंक खाता लिंक था, वह साधारण कीपैड फ
Bareily News: साइबर ठगों ने रिटायर्ड एसीएमओ के बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपये उड़ा दिए। डॉक्टर का कहना है कि जिस मोबाइल नंबर से बैंक खाता लिंक था, वह साधारण कीपैड फोन है और उसमें फोन-पे या किसी भी तरह की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिविल लाइंस सालवेशन आर्मी रोड निवासी 78 वर्षीय डॉ. आदर्श संघी ने पुलिस को बताया कि उनका यस बैंक में खाता है। सितंबर और अक्तूबर 2025 के दौरान उनके खाते से करीब 12 लाख रुपये निकाल लिए गए। यह रकम 20 से 25 बार में फोन-पे के माध्यम से निकाली गई।
उन्हें इस लेनदेन की जानकारी बाद में हुई। डॉक्टर संघी का कहना है कि उनके पास केवल बेसिक कीपैड फोन है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फोन-पे चल ही नहीं सकता। ऐसे में उनके खाते से रकम निकलना गंभीर साइबर धोखाधड़ी का मामला है। उनकी शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रांजेक्शन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
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