Bareily News: पत्नी से झगड़े के बाद लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। पत्नी के मायके जाने के बाद घर से लापता हुए युवक
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। पत्नी के मायके जाने के बाद घर से लापता हुए युवक का शव 5 दिन बाद पेड़ पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। परिजनों के मुताबिक 30 जुलाई को फतेहगंज पूर्वी के गांव गुलूपुरा निवासी मुकेश कश्यप (28) का पत्नी से मायके जाने को लेकर विवाद हुआ। वह अपने मायके चली गई। इसके बाद मुकेश कश्यप नाराज होकर घर से कहीं चला गया। परिवार के लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन मुकेश का पता नहीं लगा। परिजनों ने फतेहगंज पूर्वी थाने में मुकेश के गुमशुदगी की तहरीर दी लेकिन पुलिस को तहरीर नहीं दी।
बुधवार देर शाम गांव के लोग खेतों से आ रहे थे। गांव के बाहर जंगल में एक यूकेलिप्टस के पेड़ पर मुकेश का शव लटकते हुए देखा। सूचना पर गांव के लोग एकत्र होकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। युवक को पेड़ से नीचे उतारा। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम को बरेली भेजा। इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पायेगा।
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