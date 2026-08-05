Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: पत्नी से झगड़े के बाद लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। पत्नी के मायके जाने के बाद घर से लापता हुए युवक

Bareily News: पत्नी से झगड़े के बाद लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। पत्नी के मायके जाने के बाद घर से लापता हुए युवक का शव 5 दिन बाद पेड़ पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। परिजनों के मुताबिक 30 जुलाई को फतेहगंज पूर्वी के गांव गुलूपुरा निवासी मुकेश कश्यप (28) का पत्नी से मायके जाने को लेकर विवाद हुआ। वह अपने मायके चली गई। इसके बाद मुकेश कश्यप नाराज होकर घर से कहीं चला गया। परिवार के लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन मुकेश का पता नहीं लगा। परिजनों ने फतेहगंज पूर्वी थाने में मुकेश के गुमशुदगी की तहरीर दी लेकिन पुलिस को तहरीर नहीं दी।

बुधवार  देर शाम गांव के लोग खेतों से आ रहे थे। गांव के बाहर जंगल में एक यूकेलिप्टस के पेड़ पर मुकेश का शव लटकते हुए देखा। सूचना पर गांव के लोग एकत्र होकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। युवक को पेड़ से नीचे उतारा।  पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम को बरेली भेजा।  इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पायेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Bareily News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।