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Bareily News: ससुराल में रह रहे युवक की संदिग्ध हाल में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 30 वर्षीय हरी सिंह, जो अपनी ससुराल में रह रहा था, शराब की लत का शिकार था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Bareily News: ससुराल में रह रहे युवक की संदिग्ध हाल में मौत

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। ससुराल में रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने अधिक शराब पीने से मौत होने का संदेह जताया है। मौत की वजह जानने के लिए युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मीरगंज के जाम गांव के रहने वाले 30 वर्षीय हरी सिंह बीते कई सालों से अपनी ससुराल फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक, हरी सिंह को शराब की लत लग गई। रविवार को वह अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह परिवारवालों ने उन्हें चारपाई पर मृत अवस्था में देखा। इसके बाद, उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

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पुलिस ने हरी सिंह का शव पोस्टमार्टम को भेजा। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मौत के कारणों को जानने के लिए युवक का शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 

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