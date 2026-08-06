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Bareily News: आंवला निर्माण कार्य में हुए गबन की वसूली को डीएम तैयार, एडीएम की हुई तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: नगर पालिका परिषद आंवला में निर्माण कार्यों में धांधली और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में वसूली की कार्रवाई तेज होगी। मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी की जांच रिपोर्ट में 32.50 लाख की वसूली की संस्तुति की गई है। डीएम अविनाश सिंह ने कार्रवाई के लिए एडीएम को नियुक्त किया है।

Bareily News: आंवला निर्माण कार्य में हुए गबन की वसूली को डीएम तैयार, एडीएम की हुई तैनाती

Bareily News: नगर पालिका परिषद आंवला में निर्माण कार्यों में हुई धांधली और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में वसूली को लेकर कार्रवाई तेज होने वाली है। पूर्व मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी ने शिकायतों पर जो जांच कराई थी। उसी जांच रिपोर्ट में 32.50 लाख की वसूली की संस्तुति की गई। इसकी एक कॉपी डीएम अविनाश सिंह को भी भेजी गई है। डीएम के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार कार्रवाई भी कराई जाएगी। आंवला निवासी विशम्भर दयाल, सूरज पाल मौर्य, सचिन गुप्ता, रानी देवी, माया, अनुप्रिया समेत सभासदों ने 24 सितंबर 2025 को नगर पालिका में निर्माण और दूसरे कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार की मंडलायुक्त से शिकायत की थी।

मंडलायुक्त ने तकनीकी परीक्षक, टीएसी ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मंडल से शिकायतों की जांच कराई थी। 24 जुलाई 2026 की जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंप दी गई थी।डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि इस रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एडीएम को लगाया गया है। रिपोर्ट में जितनी धनराशी की वसूली की संस्तुति की गई है। उसका एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

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