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Bareily News: डिप चोरी के आरोप में सफाई कर्मचारी बर्खास्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में, सफाई कर्मचारी को डिप चोरी में शामिल पाए जाने पर बर्खास्त किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद ईओ ने कार्रवाई की। पालिका सभासदों ने बरसाती मौसम में जनहानि से बचने के लिए नालों के मेनहोलों को ढकने की मांग की।

Bareily News: डिप चोरी के आरोप में सफाई कर्मचारी बर्खास्त

Bareily News: फरीदपुर। साहूकारा में डिप चोरी में संलिप्त पाए जाने पर सफाई कर्मचारी को ईओ ने बर्खास्त कर दिया। पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि डिप चोरी करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था। हिंदुस्तान अखबार इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो की जांच में डिप चोरी करने वाला व्यक्ति संविदा का सफाई कर्मचारी निकला। उसे चिह्नित करने के बाद उसे ईओ ने बर्खास्त कर दिया। पालिका सभासद राजेश अग्रवाल मामा, अतीश अग्रवाल ने ईओ से कहा कि बरसाती मौसम को देखते हुए संपूर्ण नगर के नालों पर खुले मेनहोल का शीर्ष वरीयता पर सर्वे करवाकर डिप तत्काल प्रभाव से ढंकवाया जाएं ताकि किसी तरह की जनहानि की आशंका न रहे।

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