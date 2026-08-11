Bareily News: डिप चोरी के आरोप में सफाई कर्मचारी बर्खास्त
Bareily News: फरीदपुर में, सफाई कर्मचारी को डिप चोरी में शामिल पाए जाने पर बर्खास्त किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद ईओ ने कार्रवाई की। पालिका सभासदों ने बरसाती मौसम में जनहानि से बचने के लिए नालों के मेनहोलों को ढकने की मांग की।
Bareily News: फरीदपुर। साहूकारा में डिप चोरी में संलिप्त पाए जाने पर सफाई कर्मचारी को ईओ ने बर्खास्त कर दिया। पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि डिप चोरी करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था। हिंदुस्तान अखबार इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो की जांच में डिप चोरी करने वाला व्यक्ति संविदा का सफाई कर्मचारी निकला। उसे चिह्नित करने के बाद उसे ईओ ने बर्खास्त कर दिया। पालिका सभासद राजेश अग्रवाल मामा, अतीश अग्रवाल ने ईओ से कहा कि बरसाती मौसम को देखते हुए संपूर्ण नगर के नालों पर खुले मेनहोल का शीर्ष वरीयता पर सर्वे करवाकर डिप तत्काल प्रभाव से ढंकवाया जाएं ताकि किसी तरह की जनहानि की आशंका न रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।