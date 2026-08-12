Bareily News: सेटेलाइट नाले में गिरकर हुई थी हरदोई निवासी तौहीद की मौत

Bareily News: बरेली। सेटेलाइट स्थित नाले में गिरकर हरदोई निवासी तौहीद की मौत के मामले में करीब छह माह बाद नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की गई है, जबकि दो अवर अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। संबंधित ठेकेदार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। छह माह पहले सेटेलाइट क्षेत्र में तौहीद नाले में गिर गया था। हादसे के बाद उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 30 घंटे बाद तौहीद का शव नाले से निकाला जा सका था।

घटना के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और नाले की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। युवक की मौत का मामला शासन के साथ ही मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा था। जांच में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, दो अवर अभियंता, सफाई निरीक्षक और संबंधित ठेकेदार की लापरवाही सामने आई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।मानवाधिकार आयोग की ओर से जब नगर निगम से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई तो निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। दो अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि संबंधित ठेकेदार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।