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Bareily News: बंदरों के हमले में घायल महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरसेर के गांव चंदूपुरा में 68 वर्षीय चंद्रवती बंदरों के हमले में घायल होने के कारण मौत हो गई। वह जब घर के बाहर खड़ी थीं, तभी बंदरों ने हमला किया। डर के मारे वह घर में भाग गईं, लेकिन गिर गईं। इस घटना ने गांव में महिलाओं और बच्चों में दहशत फैला दी है।

Bareily News: बंदरों के हमले में घायल महिला की मौत

Bareily News: बरसेर। बंदरों के हमले में घायल वृद्धा की मौत हो गई। इससे ग्रामीणों ने दहशत है। ब्लॉक रामनगर के गांव चंदूपुरा अजमेर की चंद्रवती (68) रविवार को घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। वह बंदरों से घबराकर घर में भागी। इसी चक्कर में वह गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई। सोमवार को उसकी मौत हो गई। बंदरों के आतंक से गांव की महिलाओं और बच्चों में दहशत है।

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