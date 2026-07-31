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Bareily News: बंदर से बचने को युवक पहली मंजिल से गिरा, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: सीबीगंज थानाक्षेत्र में जीशान नामक युवक पर बंदरों के झुंड ने हमला किया, जिससे वह पहली मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक से चिंतित होकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

Bareily News: बंदर से बचने को युवक पहली मंजिल से गिरा, भर्ती

Bareily News: सीबीगंज थानाक्षेत्र में बंदरों के झुंड ने एक युवक पर हमला बोल दिया। जान बचाने के प्रयास से युवक पहली मंजिल की छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन-फानन में निजी अस्पताल में उसे गंभीर हालात में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार जारी है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया गांव निवासी जीशान अपने घर की पहली मंजिल की छत पर किसी काम से गया था। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड वहां पहुंच गया। देखते ही देखते बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनकी ओर झपटने लगे। अचानक हुए हमले से घबराकर जीशान ने बचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह पहली मंजिल की छत से सीधे नीचे जमीन पर जा गिरे।

तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल जीशान को तत्काल शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और उपचार जारी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों के आतंक की शिकायत कई बार वन विभाग और नगर निगम से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान नहीं चलाया गया तो कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा।

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