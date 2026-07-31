Bareily News: बंदर से बचने को युवक पहली मंजिल से गिरा, भर्ती

Bareily News: सीबीगंज थानाक्षेत्र में बंदरों के झुंड ने एक युवक पर हमला बोल दिया। जान बचाने के प्रयास से युवक पहली मंजिल की छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन-फानन में निजी अस्पताल में उसे गंभीर हालात में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार जारी है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया गांव निवासी जीशान अपने घर की पहली मंजिल की छत पर किसी काम से गया था। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड वहां पहुंच गया। देखते ही देखते बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनकी ओर झपटने लगे। अचानक हुए हमले से घबराकर जीशान ने बचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह पहली मंजिल की छत से सीधे नीचे जमीन पर जा गिरे।