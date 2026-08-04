Bareily News: नेत्र चिकित्सा शिविर में कराई जांच, बांटी दवाइयां और चश्में
Bareily News: भमोरा। ब्लाक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत रामपुर कांकर में मोबाइल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आं
Bareily News: भमोरा। ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत रामपुर कांकर में मोबाइल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आंखों की जांच कराई। जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयां और चश्में वितरित किए गए। क्षेत्रीय विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया और वहां ग्रामीणों से उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। विधायक ने मोबाइल नेत्र चिकित्सा वैन में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेते हुए ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से बुजुर्गों, महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई।
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