Bareily News: विधायक ने किया प्रेस क्लब का उद्घाटन
Bareily News: विधायक ने किया प्रेस क्लब का उद्घाटन फतेहगंज पश्चिमी, फतेहगंज पश्चिमी में प्रेस क्लब का शनिवार को विधायक डा. डी सी वर्मा ने फीता काट कर उद्घाटन किया।
Bareily News: विधायक ने किया प्रेस क्लब का उद्घाटन फतेहगंज पश्चिमी। फतेहगंज पश्चिमी में प्रेस क्लब का शनिवार को विधायक डा. डीसी वर्मा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने पत्रकारों को समाज का चौथा स्तंभ बताया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष इमराना बेगम, ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण गंगवार, ममता गंगवार, अजय सक्सेना, मंजू कोरी, तेजेश्वरी सिंह, भद्रसेन गंगवार, संदेश कनौजिया, एम. इश्त्याक खान, साजिद खान, रमन जायसवाल, संजय चौहान, कैलाश शर्मा, कृष्णपाल मौर्य, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष वीरेंद्र गंगवार आदि मौजूद रहे।फोटो संख्या 01
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