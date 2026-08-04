Bareily News: अमरोहा की अंजली व प्रियांशी एमए संस्कृत में संयुक्त टॉपर
Bareily News: एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह चार अगस्त को होगा। दीक्षांत में 85 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिनमें अमरोहा की प्रियांशी और अंजली शामिल हैं। कुल 100631 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें 62299 छात्राएं और 38332 छात्र हैं।
Bareily News: एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह चार अगस्त मंगलवार को है। दीक्षांत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बारिश को देखते हुए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा पूर्व में जारी 82 टॉपर्स की सूची को अपडेट किया गया है। अब दीक्षांत समारोह में कुल 85 टॉपर्स को गोल्ड मेडल मिलेंगे। इसमें एमए संस्कृत की दो संयुक्त टॉपर शामिल हैं। दोनों ही टॉपर अमरोहा को श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की प्रियांशी व अंजली हैं। दोनों के अंक सामान होने के कारण दोनों को संयुक्त टॉपर बनाया गया है। इसके अलावा बरेली कॉलेज के एमलिब की आशी यादव व बीलिब के संतोष कुमार का नाम शामिल किया गया है। डिजीलॉकर में कुलाधिपति अपलोड करेंगी डिग्री
दीक्षांत समारोह में
दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के 100631 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान किए जाने व राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (डिजीलॉकर) में अपलोड करेंगी। इसमें 62299 छात्राएं 61.9 प्रतिशत व 38332 छात्र 38 प्रतिशत शामिल हैं। डिग्री अपलोड का प्रसारण सभी को दिखाया जाएगा।
जिलेवार टॉपर्स की सूची
बरेली : एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस के 27 टॉपर्स
जयति शुक्ला - एमएड, अदिति सिंह - बीटेक मैकेनिकल, वर्षा पांडेय - बीटेक सीएसआईटी, योगेश्वर सिंह - बीटेक इलेक्ट्रिकल, तनिष्का झा - बीटेक ईसी, प्रियांशी पुष्पक - बीटेक कैमिकल, चित्रा पटेल - बीफॉर्मा, कोमल उप्रेती - एमसीए, मुकुंद शर्मा - बीएचएमसीटी, दीपांशी श्रीवास्तव - एलएलएम, अंशराह - एलएलएम ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटिस, शिखर मिश्रा - एलएलएम साइबर लॉ, मीनू पांडेय - बीएड कैंपस, अक्षी भटनागर - एमए अंग्रेजी, अभिषेक यादव - एमए अर्थशास्त्र, महिमा एम. सिंह - एमए दर्शनशास्त्र, सुचिता शर्मा - बीएमएस, खुशी शर्मा - एमबीए जनरल, आलामीन नक्वी - एमबीए मार्केटिंग, नवीन पूरी - एमबीए एक्जिक्यूटिव, पूर्वी सिंह - एमएससी एनिमल साइंस, पवित्रा अवस्थी - एमएससी प्लांट साइंस, अमृता पटेल - एमएससी रसायन विज्ञान, सभ्या शर्मा - एमएससी भौतिक विज्ञान, मरियम जमीर - एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, अनामिका - एमएससी गणित, अभय प्रताप - एमए प्राचीन इतिहास
बरेली जिले के टॉपर्स
अनुराधा चक्रवर्ती - एमए म्यूजिक वोकल - साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय
प्रिया सक्सेना - एमए फैशन डिजाइनर - साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय
उपासना गंगवार - एमए डिफेंस स्टडी - राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज मीरगंज
हर्षित सक्सेना - बीए प्राइवेट - राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज मीरगंज
निशिकांत आर्य - एमए भूगोल - महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
आरूषी चौधरी - एमए गृह विज्ञान - गौरी शंकर महाविद्यालय आंवला
पूजा साही - एमएड - ज्योति कॉलेज
ममता ढोंडियाल - एमएससी पर्यावरण विज्ञान - बरेली कॉलेज
मोहिनी शर्मा - एमएससी वनस्पति विज्ञान - बरेली कॉलेज
आशी यादव - एमलिब - बरेली कॉलेज
संतोष कुमार - बीलिब - बरेली कॉलेज
बुशरा इरफान - बीकॉम फाइनेंसियल सर्विसेज - जीएफए डिग्री कॉलेज बहेड़ी
मनप्रीत कौर - एमकॉम - रीजनल कॉलेज
रेखा - एमएससी जन्तु विज्ञान - केसीएमटी
स्वाती गंगवार - बीएससी माइक्रोबायोलॉजी - केसीएमटी
उदिता - बीकॉम हॉनर्स - केसीएमटी
सेजल सक्सेना - बीएससी बायोटेक्नोलॉजी - केसीएमटी
शालिनी यादव - एमएससी गृह विज्ञान - केसीएमटी
यशी भारद्वाज - एमएससी बायोटेक्नोलॉजी - केसीएमटी
बिजनौर ::
प्रिया विशनोई - एमए अंग्रेजी - लक्ष्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
दिशिका - एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग - रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय
शोभित कश्यप - एमए समाजशास्त्र - लाल बहादुर सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज
उर्वशी चौहान - एमए इतिहास - वर्धमान कॉलेज
अक्षी लाम्बा - एमएससी भौतिक विज्ञान : वर्धमान कॉलेज
नितिन कुमार - एमएससी गणित - लक्ष्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
अंजली रानी - एमएससी गृह विज्ञान - लक्ष्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
प्रशांत शर्मा - बीपीएड - एसपी कॉलेज, तिगरी, चांदपुर
सलोनी सिंह - बीए एलएलबी - विवेक कॉलेज ऑफ लॉ
अक्षिता - बीकॉम कम्प्यूटर - कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
महिमा सिंह - बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स - रणजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज, धामपुर
स्तुति चौहान - बीएससी कम्प्यूटर साइंस - लक्ष्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
प्रेरणा थापा - बीएससी हॉनर्स - कुंवर सत्यवीरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट
हिमांशी चौहान - एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री - लक्ष्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
नुसरा परवीन - एमए उर्दू - रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय
राशि मित्तल - एमएससी. एजी. एनिमल हस्बैंड्री - रणजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज, धामपुर
आकाश कुमार - एमएससी. एजी. एग्रोनॉमी - रणजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज, धामपुर
रेनू - एमएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर - रणजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज, धामपुर
शाहजहांपुर ::
दिव्यांशी दीक्षित - एमए राजनीति विज्ञान - गांधी फैज-ए-आम कॉलेज
अनिकेत पांडेय - बीएससी - रोशन लाल शांति अकादमी
आकांक्षा यादव - एमएससी रसायन विज्ञान - स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय
आकांक्षा शुक्ला - बीकॉम फाइनेंस - स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय
पीलीभीत ::
अनुष्का राठौर - बी.एल.एड - डिवाइन कॉलेज, अलीगंज रोड
अंजू देवी - एमएससी गृह विज्ञान - पुष्प इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज
आस्था सक्सेना - बीकॉम प्राइवेट - उपाधि महाविद्यालय
सृष्टि सिंह - एमए एजुकेशन - श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज, पूरनपुर
रीमा कुशवाहा - एमए हिंदी - श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज, पूरनपुर
बदायूं ::
अवलीन कालरा - बीबीए - स्वामी शुकदेवानंद एच.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन
मुरादाबाद ::
अंश गुप्ता - एमएसडब्ल्यू - ग्रामोदय महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, बिलारी
जहान्वी खन्ना - बीकॉम - रोशन लाल शांति देवी एकेडमी
यामिनी चौहान - बीएससी होम साइंस - राजपाल सिंह मेमोरियल महाविद्यालय
जैनब - एलएलबी - न्यू सनराइज कॉलेज ऑफ लॉ, कुंदरकी, बिलारी
अमरोहा ::
अफ्शा फात्मा - बीएड - नायाब अब्बासी महिला महाविद्यालय
भव्या - बीए - श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा
प्रियांशी - एमए संस्कृत - श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा
अंजली - एमए संस्कृत - श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा
संभल ::
कसक चन्द्रा - बीसीए - श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, चंदौसी
मनिका प्रीति पाण्डेय - एमए अर्थशास्त्र - महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज
रामपुर ::
कायनात - एमए मनोविज्ञान - गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
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