Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार

Bareily News: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार

Bareily News: सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करते तीन युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। सोमवार को प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति की टीम क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एसएसटी स्कूल के पास पहुंची तो वहां से गुजर रहीं महिलाओं ने बताया बिहारीपुर मार्ग पर तीन युवक अश्लील गाने गा रहे हैं और वह आनेजाने वाली महिलाओं अभद्र हरकतें कर रहे हैं।

सूचना पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची और तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को अपने नाम प्रमोद, राकेश और अनिकेत, निवासी ग्राम कनाकोर, थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत बताए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।