Bareily News: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार
Bareily News: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहे तीन युवक गिरफ्तार
Bareily News: सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करते तीन युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। सोमवार को प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति की टीम क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एसएसटी स्कूल के पास पहुंची तो वहां से गुजर रहीं महिलाओं ने बताया बिहारीपुर मार्ग पर तीन युवक अश्लील गाने गा रहे हैं और वह आनेजाने वाली महिलाओं अभद्र हरकतें कर रहे हैं।
सूचना पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची और तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को अपने नाम प्रमोद, राकेश और अनिकेत, निवासी ग्राम कनाकोर, थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत बताए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया।
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