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Bareily News: युवती घर से हुई गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, गांव गोरा लोकनाथपुर निवासी युवती गत 29 जुलाई को दोपहर में 12.00 बजे घर से गायब हे गई। मां का आरोप है उनकी पुत्री को टीनू पुत्र दिनेश निवासी क

Bareily News: युवती घर से हुई गायब

Bareily News: मीरगंज। गांव गोरा लोकनाथपुर की युवती गत 29 जुलाई को दोपहर में 12:00 बजे घर से लापता हो गई। मां का आरोप है कि उनकी पुत्री को टीनू पुत्र दिनेश, काशीराम कालोनी थाना दादरी जनपद नोएडा मोबाइल पर बात कर बहलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

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