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Bareily News: परामर्श केंद्र ने सात जोड़ों में कराया समझौता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज में परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को कई परिवारिक विवादों की सुनवाई की गई। परामर्शदाताओं ने विभिन्न पक्षों के बीच समझौता कराया, जबकि कुछ मामलों में अनुस्थित रहने पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। इस दौरान थाने के उप निरीक्षक और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

Bareily News: परामर्श केंद्र ने सात जोड़ों में कराया समझौता

Bareily News: मीरगंज, थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को परिवारिक विवादों में दोनों पक्षों की बातें सुनीं। परामर्श दाताओं ने इनमें से दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर आरती व अरविंद निवासी कपूरपुर, रेखा व लाल सिंह निवासी तुरसा पट्टी, मुस्कान व फुरकान निवासी लमकन, सुषमा व विक्रम निवासी समसपुर, शबीन व जुम्मा लमकन,नो देवी व राधेश्याम परौरा एवं राखी एवं मुकेश श्यामपुर के बीच समझौता कराया। तीन मामलों में एक पक्ष की अनुस्थित रहने पर सुनवाई को अगली तिथि नियत की। सुनवाई में उप निरीक्षक नीतू गौतम, अली बहादुर खां, रमेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र गिरि, राजकुमारी, रोली सिंह एवं सुनीता आदि मौजूद रहे।

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