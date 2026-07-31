Bareily News: आंवला में बारिश के दौरान नाले में डूबने से दो व्यक्तियों की जान गई। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उनके परिजनों को चार-चार लाख रुपये के सहायता चेक वितरित किए। दूसरी घटना में 22 वर्षीय अजय की भी डूबने से मौत हुई थी। सपा नेताओं ने दिव्यांग बच्चे प्रीत के परिवार को भी आर्थिक मदद प्रदान की।

Bareily News: डूबने से हुई दो मौत में कैबिनेट मंत्री ने पीड़ितों को सौंपे सहायता चेक ---सपा नेताओं ने नाले में डूबकर मरे बच्चे के पिता को दी आर्थिक मदद

आंवला।

मंत्री ने सहायता चेक वितरित किए नगर में बारिश के दौरान नाले में गिरकर मरे प्रीत और अलीगंज क्षेत्र में रोहतापुर घाट पर रामगंगा में डूबकर मरे बीटेक के छात्र अजय के परिजनों को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दैवीय आपदा कोष से चार- चार लाख रुपये के सहायता चेक वितरित किए।

नगर आवास पर दोनों परिवारों को सहायता राशि चेक वितरण करते हुए उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार दीप्ति पाल, पूर्व अध्यक्ष संजीव सक्सेना, संजय सक्सेना, सभासद सूरजपाल मौर्य, आशु सिंह आदि मौजूद रहे。

रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी 44 घंटे चला था आंवला में रेस्क्यू ऑपरेशन

मोहल्ला खेड़ा में प्रीत पुत्र नंदराम उम्र 6 वर्ष के दिव्यांग बच्चे की बारिश में नहाते समय पैर फिसलने से नाले में डूबकर मौत हो गई थी। नगर पालिका, पुलिस, फायर, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी, डॉग स्क्वायड टीम की मदद से 44 घंटे रेस्क्यू चलाकर शव को बरामद किया। दूसरी घटना अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम महोबा माजरा कैनी शिवनगर की है। रामगंगा नदी में नहाने गया 22 वर्षीय अजय गहरे पानी में डूब गया। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से महज 7 घंटों में शव को ढूंढ निकाला।

सपा नेताओं द्वारा मदद सपा नेताओं ने मृतक प्रीत के पिता को दी आर्थिक मदद

मोहल्ला खेड़ा में नाले गिरकर दिव्यांग प्रीत की मौत हो गई थी। प्रीत ही नन्दराम का एकमात्र सहारा था। सपा के वरिष्ठ नेता राजेश गौड़ तथा राकेश गौड़ शुक्रवार को उनके घर पहुंचे और पीड़ित को 11 हजार की आर्थिक मदद की और उन्होंने कहा कि सपा परिवार उसके साथ है।

फोटो 02,03- आंवला में डूब कर मरने वालों के पीड़ित परिजनों को कैबिनेट मंत्री ने सहायता चेक दिए

04- आंवला में नगर में नाले में डूब कर मरने बच्चे प्रीत के पिता को सपा नेता राजेश गौड़ और राकेश गौड़ ने आर्थिक मदद दी