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Bareily News: दुग्ध वाहन के चालक से मारपीट, 50 हजार छीनने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: राजपुर कला। एक दुग्ध वाहन के चालक ने दबंगों पर मारपीट और 50 हजार रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिक़ायत की है।

Bareily News: दुग्ध वाहन के चालक से मारपीट, 50 हजार छीनने का आरोप

Bareily News: राजपुर कला। दुग्ध वाहन के चालक ने दबंगों पर मारपीट और 50 हजार रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। थाना अलीगंज के गांव भजनई के विजेन्द्र पाल ने बताया कि 24 जुलाई की रात वह पिकअप से दूध एकत्र कर लौट रहा था, ढकिया में नीरज कुमार की डेयरी के पास गली में बच्चे दीवार पर लगी छिपकली पर ढेला फेंक रहे थे, तभी एक बच्चा फिसलकर नाली में गिर गया और चोटिल हो गया। आरोप है कि गांव के चार लोगों ने शराब के नशे में पिकअप चालक पर झूठा आरोप लगाते हुए गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी।

उसके पास मौजूद 50 हजार रुपये नकद छीन लिए और पिकअप में रखे दूध के तीन खाली कंटेनर छीन लिए। बच्चे के इलाज के नाम पर जबरन 15 हजार रुपये ले लिये। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

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