Bareily News: भरताना के देवी मंदिर पर लगा मेला
Bareily News: भमोरा। आंवला रोड से दो किलो मीटर दूर, भरताना गांव के पास माता शीतला देवी मंदिर पर मेला लगा। श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। मेले में लगे स्टालों से खरीदारी करके लोगों ने मेले का आनंद लिया।
Bareily News: भमोरा। आंवला रोड से दो किलो मीटर दूर भरताना गांव के पश्चिम दिशा में नदी की ओर बने माता शीतला देवी मंदिर पर राईसती मेला लगा श्रृद्धालुओं ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी मेले में लगे स्टालों से खरीदारी कर मेले का आनंद लिया
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