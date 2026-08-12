Bareily News: सेवा भारती ने दिया बालिकाओं को मेहंदी प्रशिक्षण
Bareily News: ब्योधन खुर्द में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल लीलौर बुजुर्ग में सेवा भारती के बैनर तले बालिकाओं को मेहंदी कला में प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना था। 33 बालिकाओं ने भाग लिया और रोशनी एवं वंशिका ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
Bareily News: ब्योधन खुर्द। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल लीलौर बुजुर्ग में सेवा भारती आंवला के बैनर तले बालिकाओं को मेहंदी प्रशिक्षण दिया गया। शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को मेहंदी कला में रचनात्मकता एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना रहा। सेवा भारती के जिला उपाध्यक्ष डॉ. धनपाल शर्मा, जिला मंत्री राहुल गुप्ता, जिला संयोजक उमाशंकर, जिला संयोजिका आभा सक्सेना एवं ऊमा देवी शर्मा ने बालिकाओं को मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया। 33 बालिकाओं ने भाग लिया। रोशनी और वंशिका ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य चंद्रभान सिंह, अध्यापक राजेश कुमार शर्मा, सरिता, कुलदीप सिंह, दीक्षा, सविता, शीलू, लक्ष्मी, जावेद खान आदि मौजूद रहे।
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