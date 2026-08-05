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Bareily News: दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 75 बच्चों ने भाग लिया। डॉक्टरों ने 67 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस कैम्प की सफलतामें कई शिक्षकों और जिला समन्वयक का योगदान रहा।

Bareily News: दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इसको सम्पन्न कराने में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शिल्पी श्रीवास्तव एवं बीईओ शीशपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर जिला अस्पताल के डॉ. संजय सिंह तोमर, डॉ. शेर अली, डॉ. आकांक्षा अग्रवाल ने दिव्यांग बच्चों का मेडिकल असेसमेंट किया। इस कैंप में कुल 75 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कुल 67 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। कैंप को सफल बनाने में स्पेशल एजुकेटर संजीव त्रिपाठी, विजय त्रिपाठी, ललिता मोहन, अवध नारायण पांडे, राजेश, सहायक अध्यापक बुशरा नाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कैंप का आयोजन फरीदपुर नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर प्रथम में किया गया।

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