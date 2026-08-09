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Bareily News: मीट बेचने के बाद रुपये के बंटवारे पर विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: सावन के महीने में मीट की सारी दुकानें बंद हैं लेकिन व्यापारी फिर भी मीट बेच रहे हैं। मीट के रुपयों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की

Bareily News: मीट बेचने के बाद रुपये के बंटवारे पर विवाद

Bareily News: बरसेर/सिरौली। सावन में मीट की सारी दुकानें बंद हैं लेकिन व्यापारी फिर भी मीट बेच रहे हैं। मीट के रुपयों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक पक्ष की ओर से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। सिरौली कस्बे में पुलिस ने मीट की दुकानें बंद करा दी हैं लेकिन कारोबारी मेन चौराहे पर न बेचकर अपने घरों से मीट बेच रहे हैं। कस्बे के कुछ लोगों ने सावन में मीट बेचा। शनिवार को आपस में रुपयों का बंटवारा हुआ तो एक पक्ष ने घाटा होने की बात कही। वहीं, दूसरे पक्ष ने रुपये के हेराफेरी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

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मोहल्ले के लोग जमा हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।एक पक्ष के कय्यूम ने रुपये के लेनदेन में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि मीट की सभी दुकानें पहले ही बंद करा दी गई हैं। घर में मीट बेचने के मामले में रुपये में गड़बड़ी की एक तहरीर मिली है। इसकी जांच की जा रही है।

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