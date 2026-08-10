Bareily News: मीजल्स का बढ़ा खतरा, लैब जांच में 41 बच्चे मिल चुके पाजिटिव

Bareily News: चिंताजनकमीजल्स का बढ़ा खतरा, लैब जांच में 41 बच्चे मिल चुके पाजिटिवमीजल्स का बढ़ा खतरा, लैब जांच में 41 बच्चे मिल चुके पाजिटिवमीजल्स का बढ़ा खतरा, लैब

Bareily News: चिंताजनक : जिले में मीजल्स के लक्षण वाले 159 बच्चों के लिए गए थे नमूने - बीते साल 100 बच्चों की जांच में 14 मिले थे पाजिटिव

बरेली। वरिष्ठ संवाददाता

इस साल मीजल्स के लक्षण वाले 159 बच्चों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 41 बच्चों में मीजल्स की पुष्टि हुई है। बीते साल 100 बच्चों की जांच की गई थी। इनमें 14 बच्चें लैब की जांच में मीजल्स पाजिटिव मिले थे। इस तरह मीजल्स पाजिटिविटी रेट करीब दोगुना हो गया है। बच्चों में मीजल्स के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।

चिंताजनक बात चिंताजनक बात यह है कि इस साल कंफर्म पाजिटिव मिले 41 बच्चों में 15 शहरी इलाकों के हैं। अधिकारियों ने स्थानीय सर्विलांस यूनिट और आशा कार्यकत्रियों को स्क्रीनिंग को लेकर अलर्ट किया है।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एमआर केस बेस्ड सर्विलांस इंडिकेटर्स रिपोर्ट में इस साल 29 सप्ताह तक मीजल्स के केस बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में जिले में मीजल्स के लक्षण वाले कुल 159 मामले सामने आए हैं। इन सभी संदिग्ध बच्चों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच में अब तक 41 नमूने मीजल्स के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। तीन नमूनों में रूबेला की पुष्टि हुई है।

शहर में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट के मुताबिक, अर्बन क्षेत्र में इस साल मीजल्स के 15 लैब कन्फर्म मामले मिले हैं। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ब्लॉकों से मीजल्स के मामले सामने आए हैं। आंवला में एक, फरीदपुर में एक, क्यारा में पांच, मझगवां में एक, नवाबगंज में दो, रामनगर में दो और भोजीपुरा में एक समेत अन्य क्षेत्रों में भी संक्रमित बच्चे मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।

टीकाकरण और सर्विलांस पर जोर मामलों में बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। संदिग्ध बच्चों की पहचान, नमूना लेने और उनके संपर्क में आए बच्चों की निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन्हें समय से एमआर का टीका लगाया जा सके।