Bareily News: फरीदपुर में कांवड़ियों के लिए एमएलसी ने किया भंडारे का शुभारंभ
Bareily News: फरीदपुर में सावन के दूसरे सोमवार को पहलेश्वरनाथ एवं पंचेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। करीब 20 हजार भक्तों ने जलाभिषेक किया। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने कांवड़ियों के लिए भंडारे की शुरुआत की। श्रद्धालुओं के सेवा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
Bareily News: फरीदपुर। पांडवकालीन पहलेश्वरनाथ एवं पंचेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे गूंजते रहे। इससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने बुखारा रोड पर कांवड़ियों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया। एसडीएम विदुषी सिंह एवं तहसीलदार प्रशांत अवस्थी ने कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया। अनुमान है कि पहलेश्वर नाथ मंदिर एवं पंचेश्वर नाथ मंदिर में 20 हजार से अधिक भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह से देर शाम तक मंदिर में दर्शन और पूजन का सिलसिला चलता रहा।
फरीदपुर के मोहल्ला परा से आए गौरव पांडेय के जत्थे ने विधिवत पूजन-अर्चन के बाद जलाभिषेक किया।इसके अतिरिक्त, दूरदराज के क्षेत्रों से भी कई डाक कांवड़ मंदिर पहुंचे। रास्ते में श्रद्धालुओं और सेवादारों ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे और जलपान की व्यवस्था की गई थी। इससे उन्हें काफी राहत मिली। कई सेवादार भक्तों के पैर धोते और उनकी सेवा करते दिखाई दिए। सेवा, श्रद्धा और भक्ति का यह दृश्य पूरे मंदिर परिसर में आकर्षण का केंद्र बना रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।