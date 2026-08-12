Bareily News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय
Bareily News: बरेली में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ ने 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ धूम मचाई। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। त्रिवटीनाथ मंदिर में विशेष आरती में भीड़ जुटी और पूरे दिन भक्तों ने भजन-कीर्तन का आयोजन किया।
Bareily News: बरेली। सावन की शिवरात्रि पर शहर के शिवालय हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। शुभ संयोग में भक्तों ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। नाथ मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजन-अर्चन और अभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, धतूरा, फल-फूल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। भक्तों ने उपवास रखकर शिव चालीसा और मंत्रों का जाप किया। मंदिरों से लेकर घरों तक महादेव का रुद्राभिषेक और विशेष श्रृंगार भी किया गया। हाथों में पूजा की थाल और गंगाजल लिए भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। कई मंदिरों में विशेष भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन हुआ। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिरों के आसपास पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहे.
त्रिवटीनाथ मंदिर में देर शाम तक रही रौनक
त्रिवटीनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरा दिन भगवान शिव के अभिषेक के लिए भक्त कतार में लगकर इंतजार करते नजर आए। शाम को विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। अन्य नाथ मंदिरों और प्रमुख शिवालयों में भी विशेष पूजा-अर्चना हुई।
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