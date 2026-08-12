Bareily News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

Bareily News: बरेली। सावन की शिवरात्रि पर शहर के शिवालय हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। शुभ संयोग में भक्तों ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। नाथ मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजन-अर्चन और अभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, धतूरा, फल-फूल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। भक्तों ने उपवास रखकर शिव चालीसा और मंत्रों का जाप किया। मंदिरों से लेकर घरों तक महादेव का रुद्राभिषेक और विशेष श्रृंगार भी किया गया। हाथों में पूजा की थाल और गंगाजल लिए भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। कई मंदिरों में विशेष भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन हुआ। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिरों के आसपास पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहे.