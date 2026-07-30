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Bareily News: श्री बांके बिहारी मंदिर में सुंदरकांड पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल की सदस्याओं ने प्रस्तुति दी। आरती और प्रसाद वितरण के बाद श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव लिया। मंदिर समिति के कई सदस्य उपस्थित थे।

Bareily News: श्री बांके बिहारी मंदिर में सुंदरकांड पाठ

Bareily News: राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया। सुंदरकांड में श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल की सदस्याओं ने प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। पाठ के बाद विधि-विधान से भगवान की आरती और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया। इस दौरान मंदिर समिति के विनोद ग्रोवर, अश्वनी अरोरा, विजय बंसल, विजय गुप्ता, मनोहर धीरवानी, रमेश खंडेलवाल, संजय खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।

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