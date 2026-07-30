Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों पर हुए भंडारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: मंदिरों पर हुए भंडारे मीरगंज, बुधवार को नगरिया सादात के हरिबाबा मंदिर में भंडारा हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दीपक गुप्

Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों पर हुए भंडारे

Bareily News: मीरगंज। बुधवार को नगरिया सादात के हरिबाबा मंदिर में भंडारा हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दीपक गुप्ता, पंकज गुप्ता, ओमकार गुप्ता, तेजराम मौर्य, नबल मौर्य, राजू मौर्य, लोकेश मौर्य आदि मौजूद रहे। बाईजी माई की मढ़ी पर हुए भंडारे में विनोद रोहेला, राजकुमार, चंपत पुरी, राम किशोर पाल, हरिओम गुप्ता आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: मसूरी में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व
ये भी पढ़ें:Amroha News: गुरु पूर्णिमा पर हलवा का प्रसाद वितरित
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: गुरू पूर्णिमा पर मुक्तिधाम मंदिर में हवन व भंडारे का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Mirganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।