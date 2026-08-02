Bareily News: कछला, गढ़मुक्तेश्वर के लिए कांवड़ियों का जत्था हुआ रवाना

Bareily News: जिले के मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों से कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने शनिवार को रवाना हुआ। वे सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसी बीच, नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया है, जहां कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार, भोजन और चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी।

Bareily News: जिले के अलग-अलग मोहल्लों व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से भी कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने के लिए कछला, गढ़मुक्तेश्वर व हरिद्वार के लिए शनिवार को बड़ी संख्या में रवाना हुआ। डीजे पर बज रहे भोले नाथ के गानों में झूमते नाचते कांवड़ियों का जत्था गंगा जल लेने के लिए रवाना हुए। गंगाजल लेकर यह सभी कांवड़िये श्रावण मास (सावन) के पहले सोमवार को नाथ नगरी के सप्तनाथ मंदिरों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। गंगाजल लेने जा रहे कांवड़ियों में इस दौरान जबरदस्त उत्साह दिखा। कतारबद्ध तरीके से भगवा कपड़ों में भगवान भोले शंकर के भक्त उनकी जय जयकार करते हुए गंगा जल लेने के लिए देर रात तक रवाना होते रहे। इस दौरान तमाम कांवड़ियों के हाथों में तिरंगा झंडा भी दिखाई दिया। बदायूं के कछला से गंगाजल लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के एक दर्जन से अधिक जत्थे शनिवार शाम तक लौटे, जबकि वापसी का क्रम देर रात तक जारी रहा। वहीं दूसरी ओर कछला से गंगाजल लेने को बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था रविवार को भी रवाना होगा। शनिवार को कालीबाड़ी से कछला गंगाजल लेने के लिए जत्था रवाना हुआ। वहीं नवाबगंज का जत्थे ने शनिवार को कछला से जलभर वापसी की। सभी जत्थे सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे。

कांवड़ियों के लिए बदायूं रोड में खोला नि:शुल्क स्वास्थ्य, सेवा शिविर फोटो : बीएलवाई 69

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पवित्र श्रावण मास में कछला से जल लेकर आने वाले लाखों कांवड़ियों की सहायता के लिए महेशपुर फाटक बदायूं रोड पर नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ मुख्य अतिथि सीएमओ विश्राम सिंह व विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी मानुष पारिक ने किया। संगठन के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने बताया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे पवित्र श्रावण मास में कांवड़ियों को इस मेडिकल कैंप के माध्यम से मेडिकल सुविधाएं नि:शुल्क दी जाएंगी।

कैंप में तीन बेड का मोबाइल अस्पताल स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मोबाइल एंबुलेंस जिसमें एक डॉक्टर के साथ सभी स्टाफ भी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के चिकित्सक भी अपनी सेवा देंगे। शनिवार को रामगंगा क्षेत्र में बंदरों के कारण दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए कुछ मोटरसाइकिल सवारों को शिविर में तत्काल निःशुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। उपचार के उपरांत सभी घायलों को स्वस्थ होने पर उनके घर भेज दिया गया। शिविर में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे दूर-दराज से आने वाले शिवभक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। नंदकिशोर शर्मा, नितेश सक्सेना, अरुण कुमार, वेंकटेश आचार्य, नंद, विभोर सक्सेना, छोटेलाल साहू, राकेश साहू, कमल प्रजापति, राजेश शर्मा, मुकेश सागर समेत अन्य रहे।