Bareily News: धूमधाम से कांवर लेने कछला रवाना हुए भक्त
Bareily News: सिरौली। नगर से एक बडा जत्था कछला कांवर लेने रवाना हुआ, जिसे फूल बरसा रवाना किया गया है। शुक्रवार को भारी संख्या में नगर सहित गांव सोना, धनोरा गौरी, ना
Bareily News: सिरौली। नगर से एक बड़ा जत्था कछला कांवर लेने रवाना हुआ, जिसे फूल बरसाकर रवाना किया है। शुक्रवार को भारी संख्या में नगर सहित गांव सोना, धनोरा गौरी, नामदरगंज, गुरवा, शाहपुर, खरगकपुर, हीरानगला आदि के शिव भक्त भगवान राम की पंचवटी से भारी संख्या कछला से जल लेने गए। इससे पूर्व भक्तों ने डीजे के साथ नगर में जुलूस निकाला गया जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचवटी पर संपन्न हुआ। जुलूस का नगर में दर्जनों जगह पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। यह जत्था रविवार की शाम कछला से जल लेकर मनमोहक झांकियां व डांडिया नृत्य के साथ नगर में आगमन करेगा।
सोमवार को हरिदास मंदिर पर जलाभिषेक होगा।फोटो 01- सिरौली से शिव भक्तों का जत्था कछला जल लेने रवाना हुआ
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