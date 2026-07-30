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Bareily News: बंद प्लाईवुड फैक्ट्री में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूटपाटा क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव के पास स्थित शफी हुसैन खां उर्फ हाजी शफ्फन मियां की राइस मिल फेमस एग्रो फूड के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर स तेल और क्वाइल चोरी कर ले गए थे।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बंद प्लाईवुड फैक्ट्री में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूटपाट बंद प्लाईवुड फैक्ट्री में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूटपाट बंद प्लाईवुड फैक्ट्री में चौकीदारों

Bareily News: बंद प्लाईवुड फैक्ट्री में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूटपाटा क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव के पास स्थित शफी हुसैन खां उर्फ हाजी शफ्फन मियां की राइस मिल फेमस एग्रो फूड के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर स तेल और क्वाइल चोरी कर ले गए थे।

Bareily News: सेंथल, संवाददाता। हथियारों से लैस पांच नकाबपोश बदमाशों ने एक बंद पड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने फैक्ट्री की रखवाली कर रहे चौकीदारों को बंधक बनाकर उससे नकदी लूट ली और फैक्ट्री के कमरों के ताले तोड़ दिए। बदमाश फैक्ट्री परिसर में लगे ट्रांसफार्मर से तेल भी निकाल ले गए। सुबह पहुंचे लोगों ने चौकीदारों को छुड़वाया। चौकीदार ने घटना की तहरीर हाफिजगंज थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बे के दीपू गुप्ता की सेंथल पट्टी गांव में श्रीजी वुड इंडस्ट्रीज नाम से फैक्ट्री है। जो कि काफी समय से बंद है। सेंथल पट्टी गांव का ही रोशनलाल और उसका भाई जागनलाल वहां चौकीदारी करते हैं। मंगलवार की रात दोनों भाई वहां मौजूद थे। रोशनलाल ने बताया कि देर रात पांच नकाबपोश बदमाश फैक्ट्री की बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुस आए। दोनों भाइयों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर पिटाई की। बदमाशों ने रोशनलाल का मोबाइल फोन तोड़ दिया और दोनों की जेब में रखे 3500 रुपये लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने फैक्ट्री के कई कमरों के ताले तोड़ दिए और परिसर में लगे बिजली ट्रांसफार्मर से तेल निकाल लिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश दोनों चौकीदारों को रस्सी से बांध दिया और फरार हो गए। बुधवार की सुबह चौकीदारों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें छुड़वाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। घटना की तहरीर चौकीदार रोशनलाल ने हाफिजगंज थाने में दी है。

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कुछ दिन पहले भी लूटपाट

कुछ दिन पहले भी बदमाशों ने राइस मिल के चौकीदार से की थी लूटपाट

पिछली घटनाएँ

10 दिन पहले भी बदमाशों ने कस्बा नवाबगंज के अनिल कुमार गुप्ता के गरगईया- खंजनुपर मार्ग पर स्थित राइस मिल को अपना निशाना बनाने के बाद वहां मौजूद चौकीदार जमुना प्रसाद को बंधक बनाने के बाद मिल परिसर में लगे ट्रांसफार्मर से तेल और क्वाईल निकाल लिया था और राइस मिल में रखा लाखों का सामान लूट लिया था। वहीं तीन दिन पहले भी बदमाशों ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव के पास स्थित शफी हुसैन खां उर्फ हाजी शफ्फन मियां की राइस मिल फेमस एग्रो फूड के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर से तेल और क्वाइल चोरी कर लिया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कैसे चौकीदारों को बंधक बनाया गया?
बदमाशों ने हथियारों के बल पर चौकीदारों को बंधक बनाकर पिटाई की।
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