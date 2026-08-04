Bareily News: रेप पीड़िता के 5 वर्षीय भाई की हत्या में उम्रकैद
Bareily News: विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने महेश उर्फ मुकेश को नाबालिग से दुष्कर्म और उसके भाई की हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 28 जुलाई 2020 को नवाबगंज क्षेत्र में हुई थी। मुनाफा की आधी राशि मृतक के पिता को देने का भी आदेश दिया गया है।
Bareily News: नाबालिग से दुष्कर्म कर उसके पांच वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या करने के मामले विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी महेश उर्फ मुकेश को सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर चालीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि मृतक के पिता को देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में पीलीभीत के दंपति अपने नाबालिग बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करते थे। उसके घर के सामने रहने वाले महेश उर्फ मुकेश के अवैध संबंध मजदूर दंपति की नाबालिग बेटी से हो गये थे। 28 जुलाई 2020 को पति पत्नी मजदूरी करने गए हुए थे। उसके दो बच्चे खेलने घर के बाहर गए थे। घर में पांच वर्षीय बेटा सो रहा था। महेश उर्फ मुकेश घर में आया। उसने नाबालिग से दुराचार किया। तभी पांच वर्षीय बच्चा जाग गया। उसने मम्मी पापा से बहन की शिकायत करने को कहा। आरोप है महेश उर्फ मुकेश ने गला दबाकर पांच वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। घटना को छिपाने को शव को जीने के पास झाड़ियों में फेंक दिया। शव मिलने पर मजदूर दंपति की बेटी ने सच्चाई छिपाकर भाई के छत से गिरकर मृत्यु होने की कहानी गढ़ी थी। कड़ाई से पूछने पर उसने पूरा घटनाक्रम बताया। तब मजदूर ने थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी。
आरोपी का मामले में सुनवाई
आरोपी महेश उर्फ मुकेश के खिलाफ विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी साबित करने को विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने पीड़िता समेत नौ गवाह पेश किये थे। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने आरोपी महेश उर्फ मुकेश को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई।
बहन को भी विशेष कोर्ट ने माना दोषी
विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि अपने अवैध संबंधों को छिपाने को पांच वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के मामले में नवाबगंज पुलिस ने बच्चे की नाबालिग बहन के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की थी। सगे भाई की हत्या में सहयोग कर वारदात को छिपाने, साजिश रचने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष कोर्ट में नाबालिग बहन को दोषी मानकर फैसले को पांच अगस्त की तारीख नियत की है।
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