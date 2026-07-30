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Bareily News: धूमधाम से निकला कांवड़ियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: पूर्व डिप्टी मेयर महेश राजपूत ने 51 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार भेजा। महंत विनोद के नेतृत्व में कांवड़ियों ने शिव मंदिर में पूजा की। राजपूत दंपति ने कांवड़ियों को तिलक और अंगवस्त्र दिया। कांवड़िये सोमवार को जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से जल लाएंगे।

Bareily News: धूमधाम से निकला कांवड़ियों का जत्था

Bareily News: पूर्व डिप्टी मेयर महेश राजपूत ने अंगवस्त्र पहनाकर किया रवाना दुनका ।दुनकी के 51 कांवड़ियों का जत्था महंत विनोद के नेतृत्व में हरिद्वार रवाना हुआ। कांवड़िए भगवान भोले नाथ के भजनों पर थिरकते डीजे के साथ दुनका पहुंचे वहां सभी का स्वागत किया गया। जत्थे में शामिल भोले, ज्ञान सिंह, हेमंत, विशाल बाबा, गुड्डू देवी, नितिन राजवीर, रोहित मोहन, सतीश संजू रूपेश, गुड्डू, कुलदीप, नरेश, बनवारी, नवीन संजीव अमित आदि ने दुनकी के शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद हरिद्वार निकले। पार्षद एवं पूर्व डिप्टी मेयर बरेली महेश राजपूत और उनकी पत्नी पार्वती राजपूत ने सभी सभी 51 कांवड़ियों तिलक कर अंगवस्त्र पहना कर मिठाई खिलाकर रवाना किया।

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महंत विनोद ने बताया सभी भोले हरिद्वार से जल लाकर सोमवार को दुनकी के शिव मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे।

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