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Bareily News: एआईयू की दो नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दो नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। विश्वविद्यालय में पुरुष टेबल टेनिस और महिला बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्रीड़ा परिषद ने प्रतियोगिताओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता का आश्वासन दिया है।

Bareily News: एआईयू की दो नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय

Bareily News: बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) की दो नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। विश्वविद्यालय में पुरुष टेबल टेनिस और महिला बास्केटबॉल की नॉर्थ जोन प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के पांच राज्य विश्वविद्यालयों को अलग-अलग खेलों की नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी दी गई है। इनमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दो प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी मिली है। इसे विश्वविद्यालय की खेल सुविधाओं और आयोजन क्षमता पर एआईयू के भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले भी बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। खास तौर पर एआईयू की पुरुष और महिला ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। इसी अनुभव के आधार पर अब टेबल टेनिस और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं की तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता के लिए खेल सुविधाओं और उपकरणों के साथ खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, परिवहन, चिकित्सा, सुरक्षा और स्वागत की व्यवस्थाओं पर काम शुरू हो गया है। संबंधित समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं。

पारदर्शिता, निष्पक्षता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रो. एसएस बेदी ने कहा कि दोनों प्रतियोगिताओं का आयोजन एआईयू के नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराया जाएगा। देशभर से आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक आतिथ्य देने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, टीम भावना और उत्कृष्टता का माध्यम हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और क्रीड़ा परिषद मिलकर आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं।

सवाल और जवाब

कौन सी प्रतियोगिताएं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी?
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पुरुष टेबल टेनिस और महिला बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
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