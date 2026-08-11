Bareily News: एआईयू की दो नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय

Bareily News: बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) की दो नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। विश्वविद्यालय में पुरुष टेबल टेनिस और महिला बास्केटबॉल की नॉर्थ जोन प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के पांच राज्य विश्वविद्यालयों को अलग-अलग खेलों की नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी दी गई है। इनमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दो प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी मिली है। इसे विश्वविद्यालय की खेल सुविधाओं और आयोजन क्षमता पर एआईयू के भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले भी बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। खास तौर पर एआईयू की पुरुष और महिला ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। इसी अनुभव के आधार पर अब टेबल टेनिस और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं की तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता के लिए खेल सुविधाओं और उपकरणों के साथ खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, परिवहन, चिकित्सा, सुरक्षा और स्वागत की व्यवस्थाओं पर काम शुरू हो गया है। संबंधित समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं。