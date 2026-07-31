Bareily News: तेज धमाके की आवाज से लोगों में दहशत, कारण स्पष्ट नहीं
Bareily News: भमोरा/ब्योंधन खुर्द। आंवला के भमोरा और ब्योधन खुर्द सहित कई गांवों में गुरुवार को अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। धमाका इ
Bareily News: भमोरा/ब्योंधन खुर्द। आंवला के भमोरा और ब्योधन खुर्द सहित कई गांवों में गुरुवार को तेज धमाके की आवाज सुनाई देने से लोगों में दहशत है। धमाका सुनकर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आसपास के लोगों से इसकी जानकारी लेने लगे। पूरी तहसील क्षेत्र में धमाके को सुना गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह तेज आवाज किस कारण से हुआ। इसको लेकर क्षेत्र में दिन भर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।
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