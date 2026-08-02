Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फोटोबहेड़ी। कुछ दबंगों ने लहसोई गांव में सरकारी जगह पर सड़क बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे है। वह इस जगह पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। लहसोई गांव में प्रधान गजनफर...

Bareily News: सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

Bareily News: फोटो बहेड़ी। कुछ दबंगों ने लहसोई गांव में सरकारी जगह पर सड़क बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे है। वह इस जगह पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है।लहसोई गांव में प्रधान गजनफर अली तालब से आरआरसी सेंटर तक रास्ते की सड़क बनाने का कार्य करा रहे है। इस रास्ते पर कुछ दबंगों ने गोबर डाल दिया है। जब प्रधान ने कार्य शुरू कराया तो दबंग तौसीफ,हनीफ और तौफीक प्रधान से झगड़े पर आमादा हो गए। इस पर प्रधान में डायल 112 को फोन करके पुलिस बुला ली जिस पर पुलिस के आने से पहले ही दबंग भाग गए।

ये भी पढ़ें:Kushinagar News: मनगढ़ंत शिकायत पर एसडीएम सख्त, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

इस मामले की शिकायत प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बहेड़ी आकर संपूर्ण समाधान दिवस में दी। जिस पर एसडीएम ने निर्माण कार्य में शीशगढ़ पुलिस को आदेश किया है कि सरकारी निर्माण कार्य में कोई बाधा न आने पाए। प्रधान गजनफर अली के साथ ग्रामीणों मुनव्वर अली,इकरार अली,नसीम रजा, तसव्वर अली,इकरार अली आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।