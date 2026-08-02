Bareily News: सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश
Bareily News: फोटोबहेड़ी। कुछ दबंगों ने लहसोई गांव में सरकारी जगह पर सड़क बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे है। वह इस जगह पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। लहसोई गांव में प्रधान गजनफर...
Bareily News: फोटो बहेड़ी। कुछ दबंगों ने लहसोई गांव में सरकारी जगह पर सड़क बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे है। वह इस जगह पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है।लहसोई गांव में प्रधान गजनफर अली तालब से आरआरसी सेंटर तक रास्ते की सड़क बनाने का कार्य करा रहे है। इस रास्ते पर कुछ दबंगों ने गोबर डाल दिया है। जब प्रधान ने कार्य शुरू कराया तो दबंग तौसीफ,हनीफ और तौफीक प्रधान से झगड़े पर आमादा हो गए। इस पर प्रधान में डायल 112 को फोन करके पुलिस बुला ली जिस पर पुलिस के आने से पहले ही दबंग भाग गए।
इस मामले की शिकायत प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बहेड़ी आकर संपूर्ण समाधान दिवस में दी। जिस पर एसडीएम ने निर्माण कार्य में शीशगढ़ पुलिस को आदेश किया है कि सरकारी निर्माण कार्य में कोई बाधा न आने पाए। प्रधान गजनफर अली के साथ ग्रामीणों मुनव्वर अली,इकरार अली,नसीम रजा, तसव्वर अली,इकरार अली आदि शामिल रहे।
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