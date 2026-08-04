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Bareily News: जनपदीय हैंडबॉल में बढ़ेपुरा स्कूल को तीसरा स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनपदीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजकीय हाई स्कूल बढ़ेपुरा, नवाबगंज के विद्यार्थियों ने अंडर-17 बालक वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्रों ने शतरंज प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य अर्चना राजपूत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

Bareily News: जनपदीय हैंडबॉल में बढ़ेपुरा स्कूल को तीसरा स्थान

Bareily News: पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनपदीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजकीय हाई स्कूल बढ़ेपुरा, नवाबगंज के खिलाड़ियों ने अंडर-17 बालक वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं विद्यालय के छात्रों ने शतरंज प्रतियोगिता में भी भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य अर्चना राजपूत ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

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