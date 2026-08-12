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Bareily News: अधेड़ को बदमाशों ने पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: जुन्हाई निवासी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि वह खेत से घर लौटते समय पीतम सिंह से मिले, जिसने गाली-गलौज की। मना करने पर पीतम ने उन्हें डंडों और लातों से मारा। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस ने ऋषिपाल की तहरीर पर पीतम के खिलाफ मामला दर्ज किया और घायल का मेडिकल कराया।

Bareily News: अधेड़ को बदमाशों ने पीटा

Bareily News: शाही। जुन्हाई निवासी ऋषिपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह सोमवार की दोपहर खेत से काम करके घर लौट रहा था। तभी फिरोजपुर की पुलिया के पास गांव का ही पीतम सिंह मिल गया। आरोप है कि पीतम ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। मना करने पर डंडों और लातघूसों से मारपीट कर चोटिल कर दिया। लोगों ने ऋषिपाल को बचाया। आरोपी ने जान से मारने की भी धमकी दी। ऋषिपाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पीतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायल को मेडिकल के लिए भेज दिया।

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