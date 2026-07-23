Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: लेन देन को लेकर दो लोगों में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: भमोरा। रूपयों के लेनदेन को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट हुई, मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है।

Bareily News: लेन देन को लेकर दो लोगों में मारपीट

Bareily News: भमोरा। गांव नगला के रघुराज ने बताया कि उसने चार वर्ष पहले सांकरपुर के एक व्यक्ति से 40 हजार रुपये उधार लिये थे। आरोप है कि उसने ब्याज सहित 80 हजार रुपये उस व्यक्ति के खाते में लौटा दिए। इसके बाद भी वह व्यक्ति उससे और रुपये मांगने लगा। उसने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और डेढ़ लाख रुपए की मांग की। उप निरीक्षक गंगा सिंह ने बताया कि उधारी मांगने पर कहासुनी हो गई थी। दोनों ओर से तहरीर दी गई है मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Loan Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।