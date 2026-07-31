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Bareily News: ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते समय लाइनमैन पंकज मिश्रा की करंट से मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना शटडाउन के मरम्मत कराई गई। अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। एसडीओ ने घटना की जांच करने की पुष्टि की है।

Bareily News: ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी, संवाददाता। ट्रांसफार्मर का फाल्ट ठीक कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बगैर शटडाउन लिए मरम्मत कार्य कराने का आरोप लगाया है।

परिवार की प्रतिक्रिया

फतेहगंज पूर्वी के भगवानपुर कुंदन निवड़िया निवासी पंकज मिश्रा (25)पुत्र रामसरन मिश्रा पिछले लगभग 20 वर्षों से बिजली विभाग में लाइन थे। पंकज के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को पंकज मिश्रा ट्रांसफार्मर पर फल्ट ठीक कर रहे थे। बगैर सूचना दिए बिजली चालू कर दी गई। पंकज झुलस कर गिर पड़े। फरीदपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद जेई और एसडीओ भी अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, विभागीय अधिकारियों ने परिवार को मुआवजा दिलाने की बात भी कही।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

एसडीओ संजीव गुप्ता ने घटना की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। एसडीओ ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है और उनके अनुसार, मौके पर शटडाउन नहीं लिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंकज के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

असामान्य घटनाओं के बारे में सामान्य प्रश्न

पंकज मिश्रा की उम्र क्या थी?
पंकज मिश्रा की उम्र 25 वर्ष थी।
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