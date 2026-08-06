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Bareily News: तेंदुए का आतंक- वन विभाग की टीम ने ड्रोन से की तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: क्योलड़िया । क्षेत्र के कुंवरपुर तुलसीपट्टी, सिलरा, मर्गापुर और सतवन पट्टी सहित कई गांवों में तेंदुए को देखे जाने और भऊआ बाजार गांव में तेंदुए के हमले

Bareily News: तेंदुए का आतंक- वन विभाग की टीम ने ड्रोन से की तलाश

Bareily News: क्योलड़िया। कुंवरपुर तुलसीपट्टी, सिलरा, मर्गापुर और सतवन पट्टी सहित कई गांवों में तेंदुए को देखे जाने और भऊआ बाजार गांव में तेंदुए के हमले से सात बकरियों की मौत होने के बाद वन विभाग अलर्ट है। तेंदुए को पकड़ने को वन विभाग की टीम ने भऊआ बाजार में पिंजरा लगा दिया है। इसके बावजूद, मंगलवार रात को तेंदुए ने क्षेत्र में एक सियार को मार डाला, जिससे ग्रामीणों का डर और अधिक बढ़ गया है।तेंदुए की सटीक लोकेशन का पता लगाने को बुधवार को वन विभाग की टीम ने ग्राम प्रधान जुल्फिकार खां और ग्रामीणों के सहयोग से भऊआ बाजार और आसपास ड्रोन कैमरे से जंगलों और संभावित ठिकानों को खंगाला जा रहा है।

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वनकर्मियों की कई टीमें कांबिंग कर रही हैं। वन विभाग ने क्योलड़िया के विभिन्न गांवों में लाउडस्पीकर से मुनादी करवाई है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें, अकेले खेतों पर बिल्कुल न जाएं। देर रात घरों से बाहर निकलें। तेंदुए की गतिविधि या पदचिह्न दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के डर से उनका खेती का काम प्रभावित हो रहा है। वे खेतों की तरफ जाने से कतरा रहे हैं।

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