Bareily News: तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने की कांबिंग, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने तलाशे पदचिह्न
Bareily News: तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने की कांबिंग, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने तलाशे पदचिह्न तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने की कांबिंग, वाइल्ड लाइफ
Bareily News: नवाबगंज। क्योलड़िया के कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के साथ गांव और आसपास के क्षेत्र में कांबिंग की लेकिन पदचिन्ह नहीं मिले। वन विभाग ने ग्रामीणों से सर्तकता बरतने की अपील की।गुरुवार रात कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव के लालाराम का बेटा अर्जुन लाल छत पर सो रहा था। आहट पर नीचे झांककर देखा तो सामने तेंदुआ खड़ा था। मोबाइल से वीडियो बना ली। देखते पूरे गांव में तेंदुआ आने की खबर फैल गई। वन विभाग की टीम को कोई पदचिह्न नहीं मिले। शुक्रवार को वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. जीएस खुशारिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं वाइल्ड लाइफ इंचार्ज, एनिमल केयर सोसाइटी व रेंजर केके मिश्रा ने वन विभाग की टीम के साथ कांबिंग की।
रेंजर केके मिश्रा ने बताया कि एक तेंदुए का मूवमेंट पीलीभीत के बिसलंडा क्षेत्र में होने की जानकारी मिली है। वहां पिंजरा और कैमरे लगवाए हैं। तेंदुआ चार, छह किलोमीटर दूर तक रात में शिकार के लिए भ्रमण करता है। अब दो दिनों से वहां कोई मूवमेंट नहीं है फिर भी टीमें लगायी गयी हैं। पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गयी है।
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