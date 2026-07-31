Bareily News: तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने की तलाश

Bareily News: क्योलड़िया। कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव में बुधवार रात तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास तलाश की लेकिन तेंदुए का कोई सुराग या पदचिह्न नहीं मिले।

ग्रामीणों की जानकारी

गांव के अर्जुन लाल ने बताया कि वह बुधवार रात करीब 11 बजे घर की छत पर सो रहा था। इसी दौरान आहट सुनाई दी। नीचे झांकने पर उसे घर के पास तेंदुआ दिखाई दिया। उसने मोबाइल से उसकी फोटो और वीडियो भी बना ली। परिजनों को इसकी जानकारी दी। गांव में तेंदुआ दिखने की खबर से दहशत फैल गयी। वन विभाग के बीट प्रभारी अकबर अली, वन रक्षक वेद प्रकाश, माली कड़ेराम मौके पर पहुंचे। टीम ने आसपास के क्षेत्र में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन तेंदुए के कोई पदचिह्न या अन्य साक्ष्य नहीं मिले। बीट ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी। क्षेत्र की जांच की गई, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी।