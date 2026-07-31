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Bareily News: तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने की तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: वन विभाग की टीम ने आसपास तलाश की तेंदुए का कोई सुराग या

Bareily News: तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने की तलाश

Bareily News: क्योलड़िया। कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव में बुधवार रात तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास तलाश की लेकिन तेंदुए का कोई सुराग या पदचिह्न नहीं मिले।

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ग्रामीणों की जानकारी

गांव के अर्जुन लाल ने बताया कि वह बुधवार रात करीब 11 बजे घर की छत पर सो रहा था। इसी दौरान आहट सुनाई दी। नीचे झांकने पर उसे घर के पास तेंदुआ दिखाई दिया। उसने मोबाइल से उसकी फोटो और वीडियो भी बना ली। परिजनों को इसकी जानकारी दी। गांव में तेंदुआ दिखने की खबर से दहशत फैल गयी। वन विभाग के बीट प्रभारी अकबर अली, वन रक्षक वेद प्रकाश, माली कड़ेराम मौके पर पहुंचे। टीम ने आसपास के क्षेत्र में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन तेंदुए के कोई पदचिह्न या अन्य साक्ष्य नहीं मिले। बीट ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी। क्षेत्र की जांच की गई, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी।

पहले भी क्षेत्र में देखा गया था तेंदुआ

इससे पहले भी क्षेत्र मे तेंदुए को देखा गया है। एक वर्ष पूर्व बिहारीपुर अब्दुल रहमान गांव के किसान अरविन्द कुमार खेत पर चिंचाई कर रहे थे तभी अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। जिसमें अरविन्द कुमार के चीखने चिल्लाने पर पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाकर उन्हें बचाया था। तेंदुए के हमले से किसान अरविन्द कुमार बुरी तरह घायल हो गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेंदुआ किस गांव में दिखाई दिया?
तेंदुआ कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव में दिखाई दिया।
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