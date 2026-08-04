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Bareily News: तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने गठित की चार टीमें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: क्योलडिया क्षेत्र में पिछले 11 दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैली हुई है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं, जो विभिन्न गांवों में लोगों को जागरूक कर रही हैं। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में अकेले न जाएं और तेंदुआ दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

Bareily News: तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने गठित की चार टीमें

Bareily News: क्योलडिया। थाना क्षेत्र में पिछले 11 दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे ब्लॉक को चार भागों में बांटकर चार टीमें गठित की है। वन विभाग की टीम में वन प्रभारी राजू मौर्य, वनरक्षक वेद प्रकाश, लवकुश गुप्ता, वनरक्षक राकेश दिवाकर समेत अन्य ने बहर जागीर, अब्दला, अमीर नगर, सिठौरा, नवदिया मोतीराम, सिलरा, जरपा मोहनपुर, कुंवरपुर तुलसी पट्टी समेत अनेक गांवों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही ग्रामीणों से कहा कि तेंदुआ दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें और जंगल में अकेले न जाएं बल्कि समूह बनाकर जाएं।

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वन विभाग की टीम लोगों को तेंदुए से बचाव के प्रति जागरूक कर रही है।इसके साथ ही तीन टीमें भौआ बाजार, मगरासा, विशेश्वरपुर समेत अन्य गांव में भी तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। भौआ बाजार में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांधा गया था लेकिन तेंदुआ नहीं आया। 24 घंटा बीतने के बाद पिंजरे के आसपास भी तेंदुआ दिखाई नहीं दिया।

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