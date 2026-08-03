Bareily News: तेंदुए ने बाड़े में घुसकर छह बकरों को मार डाला, वन विभाग ने की कॉम्बिंग तेंदुए ने बाड़े में घुसकर बकरों को मार डाला तेंदुए ने बाड़े में घुसकर बकरों को मा

Bareily News: तेंदुए ने बाड़े में घुसकर छह बकरों को मार डाला, वन विभाग ने की कांबिंग क्योलड़िया। कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव में तेंदुए ने आतंक मचाना शुरु कर दिया है। शनिवार की रात तेंदुए ने बाड़े में घुसकर छह बकरों को मार डाला। जबकि एक बकरे को किसान उठा कर ले गया। इससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तेंदुए को पकड़ने के लिए काम्बिंग शुरू की।

तेंदुए की पहचान पांच दिन पूर्व रात में अपने घर की छत पर सो रहे कुंवरपुर तुलसी पट्टी गांव के अर्जुन ने अपने घर के पास एक तेंदुए को खड़ा देखा था। उसने फोटो और वीडियो बना ली थी। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। अब इस तेंदुए ने भौआ बाजार गांव में आतंक मचाना शुरु कर दिया है। गांव के इरशाद हुसैन पुत्र भूरे ने बताया कि उसने ईद उल अजहा पर बेचने के लिए आठ बकरे पाल पाल रखे थे। सभी बकरों को वह रात में अपने घर के पास स्थित बाड़े में बांध देता था।

हमले की जानकारी 30 जुलाई की रात एक तेंदुआ बाड़े में घुस आया और एक बकरे को मार डाला था। शनिवार की रात तेंदुआ फिर बाड़े में पहुंचा और बाकी बकरों पर हमला कर दिया। हमले में छह बकरों की मौत हो गई, जबकि एक बकरे को तेंदुआ जंगल की ओर उठा ले गया। रविवार की सुबह जब परिवार के लोग बाड़े में पहुंचे तो बकरे मृत पड़े मिले। मौके पर तेंदुए के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम गांव पहुंची। रेंजर केके मिश्रा, डिप्टी रेंजर आनंद सिंह, संजीव जौहरी, बीट प्रभारी अकबर अली और कड़े राम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

सुरक्षा उपाय इसके बाद टीम ने तेंदुए के पदचिह्नों के आधार पर आसपास के खेतों में कॉम्बिंग की। वहीं, पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाने के बाद बकरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रेंजर केके मिश्रा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह खेतों की ओर अकेले न जाएं। समूह बनाकर ही निकलें। यदि कहीं तेंदुआ दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की।

धार्मिक स्थलों से सतर्क रहने का एलान गांव में तेंदुआ आने की खबर के बाद लोगों में भारी दहशत है। रविवार को पुलिस ने भौआ बाजार के मंदिर और मस्जिद के लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर लोगों को सावधानी बरतने तथा तेंदुआ दिखने पर तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना देने के लिए कहा गया है।

आज लगाया जाएगा पिंजरा तेंदुए को पकड़ने के लिए अब वन विभाग पिंजरा लगाएगा। पिंजरा लगाने के लिए वन अधिकारियों ने विभाग से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद सोमवार को पिंजरा लगाया जाएगा।