Bareily News: तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा, ग्रामीणों में दहशत बरकरार

Bareily News: क्योलड़िया। क्षेत्र के कई गांवों में पिछले 10 दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए ने भौआ बाजार गांव में कई बकरों को अपना शिकार बनाया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ ही चार टीमें गठित कर निगरानी शुरू कर दी है। सोमवार को वन क्षेत्राधिकारी नवाबगंज केके मिश्रा के नेतृत्व में बीट प्रभारी अकबर अली अपनी टीम के साथ भौआ बाजार पहुंचे। टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और आसपास के जंगलों में सघन निगरानी अभियान चलाया।

वन विभाग के अनुसार, इससे पहले बाघ की मौजूदगी अमीन नगर, कुंवरपुर तुलसी पट्टी और सिलरा गांव के आसपास भी देखी गई थी। लगातार ठिकाना बदलने के कारण बाघ को पकड़ना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है।ग्रामीणों का दावा है कि रविवार सुबह सिलरा गांव निवासी अखिलेश, सोमपाल और तोताराम जंगल में गन्ने की पत्तियां लेने गए थे। इसी दौरान उन्हें करीब 20 मीटर की दूरी पर बाघ दिखाई दिया। इसके बाद वे घबराकर वहां से लौट आए। बताया जा रहा है कि बाघ सिलरा और अमीन नगर के बीच लगातार घूम रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अकेले जंगल या खेतों में न जाने, समूह में रहने और तेंदुआ दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। वहीं, तेंदुए की दहशत के चलते लोगों में दहशत है।